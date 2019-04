La policía acusa a Roy Kim de compartir fotos sexuales en un chat de grupo

Photo : KBS News

El cantante de k-pop Roy Kim ha sido acusado de compartir fotos de contenido sexual en un chat de grupo entre amigos mediante el servicio KakaoTalk de mensajería móvil, después de que otro artista, Jung Joon Young, fuera arrestado por compartir fotos y vídeos sexuales filmados sin consentimientos en el mismo chat.La Policía solicitó a Kim, que actualmente estudia en Estados Unidos, que regresara al país para ser interrogado, pero no confirmó si las imágenes que compartió el cantante fueron tomadas por él.Previamente, la Policía interrogó a Lee Jong Hyun, de la banda masculina CNBLUE, y a Yong Jun Hyung, de Highlight, por supuesto intercambio de fotos y vídeos sexuales con otros colegas mediante chat. No obstante, por ahora no piensan interrogar a ningún otro de los integrantes.Mientras, las autoridades han solicitado cooperación internacional para investigar el escándalo del club nocturno Burning Sun, vinculado al escándalo de drogas y sexo en torno a la estrella de k-pop Seungri, al especularse que los 1.000 millones de wones que entregó una inversora de Taiwán llamada Madam Lin a Seungri, están relacionados con las triadas chinas, la mayor organización delictiva del gigante asiático, con sede en diversos países de Asia.Además, el 26 de marzo la Policía surcoreana solicitó a China, Taiwán, Hong Kong y Singapur -a través de la Interpol- información sobre posibles vínculos entre grupos criminales que operan en dichos países y Corea del Sur, pero por ahora no ha habido contestación al respecto.