BTS es nominado a los Premios Billboard por tercer año consecutivo

Photo : YONHAP News

'Billboard Music Awards' ha incluido a BTS en la lista de nominados por tercer año consecutivo.Los organizadores de los premios anunciaron en su web el jueves 4, hora local, la lista de nominados para la edición de 2019, que se celebrará el 1 de marzo en Las Vegas, Estados Unidos. Así, el septeto masculino surcoreano recibió dos nominaciones: 'Top Duo/Group' y 'Top Social Artist'.BTS competirá con Imagine Dragons, Maroon 5, Panic! At the Disco y Dan + Shay en la categoría de ´Top Duo/Group', mientras que en la categoría de 'Top Social Artist', donde BTS triunfó por segundo año consecutivo, figuran otros grupos de K-Pop como EXO y GOT7, así como Ariana Grande y Louis Tomlinson.BTS realizará un lanzamiento simultáneo global de su nuevo álbum 'Map of the Soul: Persona' el 12 de abril. En tanto, el día 13 realizará la primera promoción en el show estadounidense 'Saturday Night Live'.