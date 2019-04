El presidente nombra nuevos ministros de Reunificación y de Pymes

Photo : KBS

El presidente Moon Jae In nombró oficialmente el lunes 8 a Kim Yeon Chul como nuevo ministro de Reunificación y a Park Young Sun como ministra de Pymes y Startups, pese a que el Legislativo no adoptó un informe de evaluación sobre los candidatos. Así asciende a diez los altos cargos bajo el actual Gobierno nombrados sin informe parlamentario.Como era de esperar, el opositor Libertad Corea, que desde un principio rechazó a dichas personalidades como candidatos ministeriales, objetó ferozmente la decisión del presidente y dijo que, si el mandatario no cancela el nombramiento, desplegará con el pueblo una batalla contra la arrogancia y el despotismo del Ejecutivo.En tanto el partido Futuro Bareun también alzó la voz, criticando a Presidencia y al mandatario una actitud cerrada y unilateral, además de preguntar retóricamente cómo pretenden gobernar el país ignorando al Parlamento.El oficialista The Minjoo, por su lado, defendió a Cheongwadae y exhortó a Libertad Corea a no interferir más en el justo ejercicio del derecho presidencial a formar su propio gabinete.