Ex diplomático norcoreano analiza que Pyongyang optará por resistir

Photo : YONHAP News

Corea del Norte podría haber optado por esperar hasta que Estados Unidos acepte un plan de desnuclearización por etapas, según el ex ministro plenipotenciario de la Embajada de Corea del Norte en Reino Unido, Thae Yong Ho.El ex diplomático norcoreano subió a su blog personal el día 8 una nota explicando que el líder norcoreano, Kim Jong Un, ha postergado unos 6 meses la inauguración de una zona turística marítima de Wonsan-Kalma, quizá para demostrar a Corea del Sur y a Estados Unidos que está preparado para soportar las sanciones a largo plazo.Añadió que Kim Jong Un no alberga grandes esperanzas en la cumbre que celebrarán los presidentes de Corea del Sur y EEUU el día 11 de abril. No obstante, evaluó que si en dicha reunión apuestan por dar prioridad a las relaciones entre Seúl y Washington, antes que las de Seúl y Pyongyang, Corea del Norte perdería aún más su interés en dialogar con el Sur.