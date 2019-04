El Gobierno urge al pueblo a prevenir la peste porcina africana

Photo : YONHAP News

El Gobierno ha lanzado un comunicado exhortando al pueblo a aumentar los cuidados para evitar un posible brote de peste porcina africana.Unos 10 ministerios hicieron un llamamiento conjunto a través de los medios el día 9 solicitando cooperación ciudadana para prevenir el contagio de la peste porcina africana.Como primera medida, solicitaron a todos los habitantes del país que eviten visitar fincas y haciendas en países como China, Vietnam y Mongolia, donde se han detectado casos de este virus. Además solicitó no tirar comida sobrante en las montañas, ni durante actividades al aire, pues podrían atraer a animales salvajes.Asimismo urgió a todos aquellos que trabajan en el sector porcino a no ingresar al país con productos agropecuarios de sus visitas en el extranjero, y urgió a las granjas de cerdos a reportar inmediatamente a las autoridades cualquier síntoma de peste africana en sus animales.La peste porcina africana, un virus que solía brotar en algunos países de África y Europa, fue detectado en agosto en China y se extendió a Mongolia en enero, a Vietnam en febrero y a Camboya en abril, registrando hasta la fecha más de 300 casos en Asia.En Corea del Sur por ahora no hay casos de este virus, pero fueron detectados 14 productos infectados traídos de China y otros países, que fueron incautados por las autoridades.