Los activos bursátiles centran la audiencia de una candidata al Constitucional

Photo : YONHAP News

La audiencia parlamentaria sobre la candidatura de Lee Mi Sun a magistrada del Tribunal Constitucional tuvo lugar el miércoles 10, ante las expectativas de que su presencia contribuya a promover la diversidad en dicha corte, donde actualmente reina una mayoría de jueces varones mayores de sesenta y graduados de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Seúl.A diferencia de la mayoría de magistrados que conforman el Tribunal Constitucional, además de ser mujer, la nominada es relativamente joven, pues tiene menos de cincuenta años y estudió en una universidad no capitalina.Sin embargo, las preguntas de la audiencia se centraron no tanto en sus aptitudes o en su trayectoria como jueza, sino en su patrimonio bursátil, estimado en unos 3.500 millones de wones, y las alta frecuencia de las operaciones en Bolsa a su nombre.Al respecto, Lee explicó que esas operaciones fueron realizadas por su marido y alegó no estar muy al tanto, respuesta que generó una mayor polémica, y obligó a la candidata a reconocer finalmente que dichas prácticas pueden ir contra el sentir popular, y destacó que al ser designada vendería las acciones.