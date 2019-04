Trump mantendrá las sanciones actuales contra Corea del Norte

Photo : YONHAP News

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que mantendrá las sanciones contra Corea del Norte el jueves 11, hora local, durante la cumbre con su homólogo surcoreano Moon Jae In, celebrada en Washington.El mandatario estadounidense recalcó que las sanciones mantienen un nivel adecuado y no hace falta imponer restricciones adicionales.En cuanto a la cooperación económica entre las dos Coreas, matizó que apoyaría la reanudación de proyectos intercoreanos -incluido el turismo al monte Geumgang y la reapertura del complejo industrial de Gaesong- cuando sea el momento adecuado, pero resaltó que ahora no es el momento oportuno.También subrayó que básicamente está a favor de ofrecer ayuda humanitaria a Pyongyang, si bien ese tema debería abordarse en sintonía con los avances en el proceso de desnuclearización.Por último, enfatizó que si el régimen norcoreano abandona el programa nuclear, no solo Estados Unidos y Corea del Sur, sino también otros países como Japón, China y Rusia, ofrecerán apoyo a Corea del Norte.