El Papa expresa su apoyo al establecimiento de la paz en la península coreana

Photo : YONHAP News

El Papa Fracisco expresó su firme respaldo al establecimiento de la paz en la península coreana durante un encuentro con el ex secretario general de la ONU, Ban Ki Moon.El sumo pontífice recibió a Ban durante unos 20 minutos en el Vaticano el jueves 11, hora local, y ambos hablaron de la situación en la península coreana, la paz mundial y los problemas medioambientales.El ex coordinador de Naciones Unidas expresó su agradecimiento al Papa por contribuir a la adopción del Acuerdo de París con un discurso en la Asamblea General de la ONU, y por promulgar la encíclica 'Laudato si', que hace énfasis en cuidar la Tierra, en 2015.Al respecto, el Papa hizo hincapié en la necesidad de resolver los problemas medioambientales pues están directamente relacionados con la supervivencia humana. Asimismo subrayó que la situación en la península coreana tiene un gran impacto a nivel mundial, y llamó a mantener el diálogo pese a las dificultades, al destacar su apoyo al establecimiento de la paz en la zona.También comentó el ambicioso plan del presidente surcoreano Moon Jae In para reunificar Corea, destacando su intensa dedicación y el anhelo porque las partes implicadas puedan mantener el diálogo.