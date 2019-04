BTS regresa con un nuevo álbum el día 12

Photo : YONHAP News

A las 18 horas del viernes 12 BTS estrenará nuevo disco, titulado MAP OF THE SOUL : PERSONA, álbum en el que han colaborado varios artistas musicales de renombre mundial, como Ed Sheeran o Halsey.El segundo y último teaser lanzado el día 11 generó gran expectativa entre los fans del grupo en las redes sociales. En tanto Paulo Cohelo, uno de los novelistas más leídos del mundo, no escatimó elogios ante el videoclip, que rinde homenaje a todo un clásico del cine: "Singing in the Rain".El nuevo trabajo de BTS mantiene durante 30 días el primer puesto en la categoría de "CDs y vinilos más reservados" en preventa de Amazon en Estados Unidos.