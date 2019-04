Photo : YONHAP News

El presidente surcoreano, Moon Jae In, y el mandatario estadounidense, Donald Trump, acordaron seguir cooperando estrechamente ante el problema norcoreano, según informó la Casa Blanca tras finalizar la cumbre bilateral el jueves 11, hora local.En un comunicado, añadió que ambos jefes de Estado debatieron sobre los objetivos, que siguen siendo una desnuclearización total y completamente verificable, la consolidación de una paz permanente en la península coreana, y una nueva relación entre Corea del Norte y Estados Unidos.Asimismo, alude a la buena relación de Trump con el mandatario norcoreano Kim Jong Un, a quien deja abierta la puerta al diálogo. Sin embargo, el comunicado no menciona la posible celebración de una nueva cumbre entre ambos países, ni a la flexibilización de sanciones contra Corea del Norte.Mientras, los principales medios estadounidenses divulgaron que Trump intenta mantener las sanciones contra el país norcoreano, al tiempo de dejar abierta la puerta al diálogo.Por otro lado, algunos medios como The New York Times, destacaron que Trump mencionó posibles "pequeños acuerdos", y analizan que podría suponer un giro en aproximarse al problema nuclear norcoreano desde un enfoque positivo a la desnuclearización por fases.