Los responsables de la oficina de enlace intercoreana llevan casi dos meses sin reunirse

Photo : YONHAP News

La reunión semanal que solían mantener los responsables de las delegaciones de las dos Coreas en la oficina de enlace intercoreano ubicada en Gaesong fue cancelada por séptima semana consecutiva.Así lo anunció la viceportavoz del Ministerio de Reunificación, Lee Yoo Jin, en rueda de prensa regular el viernes 12, donde también dijo que el representante norcoreano, Chon Chong Su, avisó con anticipación de que no asistiría al encuentro, si bien no aportó motivos concretos.La portavoz añadió que actualmente, Kim Yong Chol reemplaza a Jon como representante adjunto en funciones de la delegación norcoreana en la oficina de contacto. Al ser preguntada si la delegación surcoreana decidió no celebrar el encuentro al ser el jefe interino de rango menor, Lee contestó que esa podría ser una respuesta.Cada viernes, el viceministro de Reunificación Chun Hae Sung, actualmente a cargo de la delegación surcoreana en la oficina de enlace, acude a dicho emplazamiento para una reunión de consultas bien con su homólogo norcoreano Chon Chong Su, o bien los representantes adjuntos Hwang Chung Song y Kim Kwang Song. Si bien dicha reunión lleva casi dos meses sin concretarse.