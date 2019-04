Photo : YONHAP News

El líder norcoreano Kim Jong Un recibió el nuevo título de "representante supremo del pueblo norcoreano" durante la más importante reorganización de personal del régimen norteño.Tras la sesión del viernes 12 de la Asamblea Popular Suprema de Corea del Norte tuvo lugar una ceremonia en la plaza Kim Il Sung de Pyongyang para celebrar la reelección de Kim como presidente de la Comisión de Asuntos Estatales. Al evento acudió una gran multitud de ciudadanos, así como los asesores más próximos a Kim, como Choe Ryong Hae, nuevo presidente de la Asamblea Popular Suprema.En un informe emitido el mismo viernes, la Agencia Central de Noticias norcoreana aludió a Kim como "representante supremo del pueblo norcoreano y el líder supremo de la República de Corea del Norte".Previamente, el representante del Estado -según la Constitución norcoreana- no era Kim Jong Un, sino la persona a cargo del Presidium de la Asamblea Popular Suprema, pero los expertos analizan que el nuevo título de Kim podría conllevar una posible reforma constitucional para otorgar mayor poder al actual líder como representante del régimen norcoreano.Mientras, el lunes 15 Pyongyang conmemora el Día del Sol, aniversario del natalicio del fundador y ex líder de Corea del Norte, Kim Il Sung, pero por el momento no se han detectado movimientos particulares para la celebración de esta efeméride, ni indicios de un desfile militar masivo.Si bien en esta fecha el Norte realizó un lanzamiento balístico en 2016 y un gran desfile militar en 2017, el año pasado se abstuvo a celebrar este día con eventos militares masivos, para favorecer el clima de diálogo en la península coreana.