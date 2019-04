Shinsegae y LG incumplen el compromiso de aumentar el volumen de contratos

Photo : KBS News

Shinsegae y LG, dos grandes conglomerados surcoreanos, se comprometieron hace un año con el Gobierno a incrementar el volumen de contrataciones en unos 10 mil nuevos puestos al año, pero no solo no cumplieron su promesa, sino que además redujeron el número de empleados en sus filiales estrella.En concreto, Chung Yong Jin, vice presidente del Grupo Shinsegae, se reunió el pasado junio con el entonces ministro de Economía y prometió incrementar la contratación en unas 10 mil personas.Sin embargo, el número de empleados de sus 11 empresas filiales registró una reducción de 1.400 personas a fines del año pasado, respecto a 2017.Mientras, el vice presidente del Grupo LG, Koo Bon Joon, también se comprometió a incorporar 10 mil nuevos empleados al año, sin embargo un reciente informe refleja que disminuyó el número de trabajadores en unas 800 personas en sus 20 filiales, respecto a hace un año.Pero estas firmas no han sido las únicas en incumplir la promesa de aumentar la contratación de personal. Samsung, por ejemplo, apenas contrató 4.700 personas durante el último año, si bien prometió que incorporaría más de 40 mil nuevos trabajadores durante tres años.Expertos del sector indican que la prioridad es que los conglomerados se centren en fomentar la innovación industrial y aumentar el empleo de calidad, en lugar de hacer meras promesas cuantitativas sobre incremento de personal.