Moon espera reunirse con Kim Jong Un sin aferrarse a formalismos

Photo : YONHAP News

El presidente Moon Jae In espera poder celebrar una cumbre con Kim Jong Un sin importar el lugar o la forma del encuentro, y mantener un debate concreto y real con el líder norcoreano.El mandatario declaró el lunes 15 durante una reunión de secretarios y asesores presidenciales que es evidente que las dos Coreas desean continuar dialogando y que eso es suficiente para impulsar la organización de una nueva cumbre. Agregó que, sentado frente a frente con el dirigente norcoreano, desea poder conversar sobre asuntos y medidas específicas para lograr resultados trascendentales.En cuanto a la reciente intervención de Kim Jong Un alegando que está dispuesto a reunirse nuevamente con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Moon evaluó que refleja su voluntad de no renunciar al diálogo. Afirmó que es un alegato del régimen de Pyongyang de seguir con el proceso de desnuclearización y de paz de la península coreana, postura que aplaude Corea del Sur.El presidente surcoreano enfatizó que, como todas las cumbre intercoreanas organizadas hasta la fecha, la nueva -de concretarse- servirá para crear mejores oportunidades de cambio, y que por su parte se esforzará para que así sea.No obstante, contra todo pronóstico, Moon no hizo alusión alguna a despachar un enviado presidencial a Corea del Norte.