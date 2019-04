Moon solicita de nuevo los informes de los nominados al Constitucional

Photo : YONHAP News

El presidente Moon Jae In solicitó de nuevo a la Asamblea Nacional los informes de confirmación de Lee Mi Sun y Moon Hyung Bae, candidatos a magistrado del Tribunal Constitucional, fijando como plazo límite el día 18.Moon elevó la petición el martes 16 después de que el Parlamento no evacuara los informes el lunes 15, el plazo inicial. Si la Asamblea Nacional no convalida los informes tras un plazo de diez días, el presidente puede designar directamente a los candidatos, según la ley en vigor.Pero en este caso Presidencia ha fijado como plazo límite para el envío de informes de audiencia el día 18, para evitar vacantes en la plantilla de magistrados del Constitucional, y se desprende que no tiene intención de retirar la nominación a los candidatos, pese al fuerte rechazo opositor.El principal partido de la oposición, Libertad Corea, presentó una denuncia ese lunes contra la candidata Lee y su esposo, por uso de información privilegiada al invertir en valores, mientras que el partido Bareun solicitó a la Comisión de Servicios Financieros que investigue esas operaciones.