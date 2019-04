Desertor norcoreano ofrece una entrevista a NBC

Photo : YONHAP News

El soldado norcoreano Oh Chong Song, quien desertado Corea del Norte en noviembre de 2017 cruzando la línea de demarcación militar, explicó a la emisora NBC de EEUU el proceso de su fuga.El día 15, durante una entrevista, comentó que su deserción no fue planificada y que, si bien cruzó la línea fronteriza intercoreana a las 3:15 pm, ese día por la mañana no pensaba huir al Sur. Explicó que repentinamente tomó una decisión, y condujo fuera de sí al volante de vehículo, muy rápido y con mucho miedo. Confesó que al ver las imágenes de la deserción aún considera un milagro seguir vivo.Sobre los colegas norcoreanos que le dispararon, dijo comprenderles y afirmó que en su situación hubiera hecho lo mismo. Añadió que de haber sido detenido, le hubieran destinado al campo de concentración de políticos o bien hubiera sido fusilado.Es la primera vez que Oh ofrece una entrevista a una emisora estadounidense, e incluso NBC publicó su fotografía.El 13 de noviembre de 2017, el soldado norcoreano Oh Chong Song cruzó la zona de seguridad conjunta en un jeep militar. El vehículo cayó en un desague pluvial que le obligó a bajar del auto y correr hacia el Sur, proceso en el que recibió varios disparos de militares norcoreanos.