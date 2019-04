Presidencia expresa su lamento por el incendio de Notre Dame

Photo : YONHAP News

El presidente de la nación, Moon Jae In lamentó el fatídico incendio de la catedral Notre Dame en París, destacando que es una pérdida para todos ver arder "uno de los más preciosos tesoros de la humanidad".En una nota publicada en su cuenta de Facebook, dijo lamentar los hechos, pero constató que los franceses lo sentirán aún más. Pese a todo, expresó sus condolencias y enfatizó que el monumento será restaurado con éxito. Asimismo, apuntó que los principios de libertad, igualdad y fraternidad del pueblo francés no se doblegarán ante el fuego y deseó que el presidente Macron no pierda el coraje.En tanto, la Administración de Patrimonios Culturales lamentó el incendio en la Basílica de Notre Dame en París y dijo que realizará un control de emergencia en todos los bienes del país que forman parte del Patrimonio Cultural. Explicó que a día de hoy hay 469 estructuras, incluyendo algunas de madera que son muy vulnerables al fuego, y solicitó a los gobiernos regionales reforzar su protección.