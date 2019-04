BTS encabeza el Billboard 200 por tercera vez

Photo : YONHAP News

El archipopular grupo BTS está reescribiendo la historia del K-pop al ocupar por tercera vez el primer puesto del listado de álbumes ¨Billboard 200¨ con su nuevo disco ¨Map of the soul: Persona¨.Billboard anunció en su página web que el nuevo álbum del septeto surcoreano conseguirá entre 200.000 y 225.000 puntos hasta el 18 de abril, y anticipó que la lista Billboard 200 del 27 de abril, liderada por BTS, saldrá el día 21 de abril.Es la tercera vez que BTS alcanza el primer puesto del ránking, desde que sus álbumes Love Yourself: Tear y Love Yourself: Answer lograran dicho éxito en mayo y septiembre de 2018, respectivamente.En tanto, BTS regresó a Corea del Sur tras finalizar su presentación el 15 de abril en Saturday Night Live (SNL), programa semanal del canal estadounidense NBC, bajo la conducción de la actriz Emma Stone.El día 17 el grupo ofrecerá una rueda de prensa en Dongdaemun Design Plaza (DDP), y en mayo realizará una gira por 8 destinos, incluyendo Chicago, Nueva Jersey, São Paulo, Londres y Osaka, entre otros.