Presidencia mantiene la candidatura al Constitucional pero cede en el Comité 18 de Mayo

Photo : YONHAP News

Con el presidente Moon Jae In de viaje en el extranjero y sin más plazo para evacuar el informe parlamentario sobre la candidatura de Lee Mi Sun al Tribunal Constitucional, se prevé que Cheongwadae la nombrará como magistrada pese al rechazo de la oposición.No obstante, Presidencia dejó entrever que podría aceptar parcialmente las recomendaciones de Libertad Corea para conformar el Comité de la Verdad sobre el Movimiento 18 de Mayo.Antes de salir de viaje, el mandatario surcoreano solicitó a la cúpula del oficialista The Minjoo que impulsara la pronta aprobación de la Ley de Reforma del Salario Mínimo y de otras leyes sobre flexibilidad laboral. Asimismo, comentó que desearía que el Comité de la Verdad sobre el Movimiento 18 de Mayo se creara en menos de un mes.Al respecto Hong Young Pyo, responsable parlamentario de The Minjoo, respondió que modificaría dicha ley para incluir a exmilitares en el Comité. Implícitamente, aludía a contar con Kwon Tae Oh, exjefe de operaciones del Comando de las Fuerzas Combinadas Corea-Estados Unidos, y una de las dos personas que Libertad Corea recomendó para integrar dicho Comité, pero previamente fue rechazado por Presidencia.En cuanto a la candidatura de Lee Mi Sun a magistrada del Constitucional, el presidente hizo una segunda petición el martes 16 a la Asamblea Nacional para entregar los informes hasta el día 18, pero al salir de viaje sin más instrucciones, probablemente será confirmada en el cargo.