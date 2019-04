El Gobierno define 132 regulaciones negativas

Photo : YONHAP News

El Gobierno surcoreano ha designado 132 normas que no coinciden con las cambiantes demandas del mercado para incluirlas en la lista de regulaciones negativa.En una reunión para revisar los asuntos estatales del jueves 18, el primer ministro Lee Nak Yon enumeró 132 normas que pasarán a ser regulaciones negativas, de entre las 1.546 que han revisado las entidades gubernamentales.Por mencionar algunas, permitirán a los fabricantes de bebidas alcohólicas usar astillas de roble, en vez de tener que depender de las barricas de roble para fabricar sus productos. En tanto, ampliarán la categoría de embarcaciones de recreo más allá de las lanchas y las motos de agua para incluir kayaks de alta potencia.El gobierno planea cambiar normas en sectores no relacionadas con la vida y la seguridad de los ciudadanos, ni el medioambiente, para transformarlas en regulaciones negativas, que autorizan todo lo que no está prohibido, para buscar continuamente fórmulas de actualizar las regulaciones.