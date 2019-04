Pyongyang insta a retirar a Pompeo de la negociación nuclear

Photo : YONHAP News

Corea del Norte realizó un ensayo con un nuevo tipo de arma táctica guiada, al tiempo de solicitar a Estados Unidos que retire al secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, de las negociaciones nucleares.El jueves 18 varios medios estadounidenses, incluidos The New York Times y Wall Street Journal, calificaron la reciente prueba como un mensaje de advertencia de Pyongyang a Washington.Las autoridades estadounidenses, por su parte, se mostraron cautelosas y rehusaron hacer valoraciones, si bien el secretario adjunto de Defensa estadounidense, Patrick Shanahan, afirmó que el reciente ensayo con un arma táctica norcoreana no guarda relación alguna con los misiles balísticos, y no provocará cambios en las estrategias de defensa de Washington.En tanto, y sobre la reciente exigencia del Ministerio de Relaciones Exteriores de Corea del Norte de retirar a Pompeo de las conversaciones nucleares al identificarle como responsable del colapso de la Cumbre de Hanói, el departamento de Estado estadounidense solo respondió que espera mantener un diálgo constructivo con el régimen norcoreano.En este contexto, Washington sigue insistiendo en el "gran acuerdo" que el presidente estadounidense Donald Trump propuso al líder norcoreano, Kim Jong Un, durante la Cumbre de Hanói.Al respecto, el asesor de seguridad de la Casa Blanca, John Bolton, afirmó que para concretar una tercera cumbre entre Washington y Pyongyang, el Norte debería mostrar un sincero compromiso de desarme, pero recalcó que está dispuesto a negociar el gran acuerdo propuesto por Trump con el régimen norcoreano.