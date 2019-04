Photo : YONHAP News

Las autoridades militares de Corea del Sur han concluido que la nueva arma probada el miércoles 17 por Corea del Norte, bajo la supervisión del líder norcoreano Kim Jong Un, es un misil táctico guiado para combate terrestre.Un representante del Estado Mayor Conjunto explicó en sesión informativa el viernes 19, que tanto los expertos surcoreanos como los estadounidenses definieron dicha arma como un misil de tipo no balístico, aunque no abundaron en detalles técnicos.El lanzamiento de esa arma táctica guiada por parte de Corea del Norte no fue detectado por radares de larga distancia de Corea delSur ni de Estados Unidos.En tanto, autoridades de Inteligencia de Washington confirmaron el disparo mediante imágenes e satélites espía, y concluyeron que no era un misil balístico en base al alcance y altura de vuelo.Previamente, el jueves 18 hora local, Patrick Shanahan, secretario de Defensa estadounidense en funciones, confirmó a los medios la prueba de un nuevo tipo de arma norcoreana de tipo no balístico.