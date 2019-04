Photo : YONHAP News

La Casa Presidencial anunció el domingo 21 que Moon Jae In entregará un mensaje del presidente estadounidense Donald Trump al líder norcoreano Kim Jong Un de concretarse una nueva cumbre intercoreana.La noticia llega después de que la emisora estadounidense CNN divulgara el día 19, hora local, que el presidente surcoreano Moon Jae In tenía un mensaje de Trump para Kim, citando a varias fuentes diplomáticas de Seúl.Según CNN, el mensaje incluye una propuesta que podría dar un giro positivo a concretar una tercera cumbre entre Estados Unidos y Corea del Norte.Asimismo, añadió que el líder norteño sentirá gran curiosidad por conocer el mensaje, tras la reciente cumbre del mandatario surcoreano con Trump.Pyongyang, por su parte, aún no ha ofrecido respuesta oficial a la propuesta de Seúl de celebrar la cuarta cumbre intercoreana entre Moon Jae In y Kim Jong Un.