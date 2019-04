Un buque japonés llega a China con la polémica bandera del Sol Naciente

Photo : YONHAP News

China organizará el 23 de abril la Revisión Internacional de la Flota, un desfile naval con ocasión del 70º aniversario de la fundación de su Fuerza Marítima, al que Estados Unidos anunció que no asistirá, mientras que Japón envió un buque de su Fuerza de Autodefensa.En efecto, el barco japonés -el destructor de escolta Suzutski- ya llegó al puerto de Qingdao para participar en ese desfile con la bandera del Sol Naciente, un polémico emblema que representa a la Fuerza de Autodefensa de Japón, pero que también es considerado un símbolo de la invasión y los crímenes de guerra cometidos por ese país en el pasado.La prensa nipona divulgó al respecto que las autoridades chinas no cuestionaron el uso de dicha insignia, al contrario de lo que ocurrió en octubre de 2018, cuando Japón no acudió al evento de similar índole organizado en la isla de Jeju al recibir la petición de no izar la bandera del Sol Naciente en aguas surcoreanas.En cuanto a la ausencia de Estados Unidos en el desfile naval en China, se informa que el país norteamericano decidió no participar en defensa de la libertad de navegación, mientras prevalece el conflicto entre ambas naciones en torno al Mar de la China Meridional.