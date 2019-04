La Fiscalía examina la petición de suspensión de pena de Park Geun Hye

Photo : YONHAP News

Los fiscales han decidido examinar la salud de la ex presidenta Park Geun Hye para determinar si cursan o una suspensión de la pena.Los fiscales, junto con el abogado de la ex mandataria, visitaron el lunes 22 el Centro de Detención de Seúl durante una hora aproximadamente, para examinar la salud de Park.A tal efecto, los fiscales mantuvieron una entrevista con la ex mandataria y revisaron los registros médicos del centro de detención.Tras esta inspección, formarán un panel -compuesto por siete personas, entre fiscales y expertos externos, incluidos doctores- que deliberará sobre la suspensión de pena de Park y presentará una recomendación con el voto de la mayoría. Más tarde, elevarán el resultado al jefe de la Oficina del Distrito Central de Seúl, quien tomará la decisión final.