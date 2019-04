El sector político adoptará el sistema 'fast-track' para mociones controvertidas

Photo : YONHAP News

El oficialista The Minjoo y tres partidos opositores acordaron el lunes 22 adoptar el sistema fast-track para acelerar los proyectos de ley sobre reforma electoral y establecimiento de una unidad para investigar delitos de altos funcionarios gubernamentales.Excluyendo al principal partido opositor, Libertad Corea, los cuatro partidos llegaron a un acuerdo para adoptar un nuevo sistema electoral por representación proporcional y para establecer dicha unidad de investigación.En base a lo acordado, dicha unidad podrá investigar la presunta corrupción de altos funcionarios, solicitar órdenes de arresto a los tribunales y apelar ante el tribunal decisiones de la Fiscalía de no presentar cargos. También podrán presentar cargos contra jueces, fiscales y oficiales de policía de alto rango, convirtiéndose en una herramienta institucional para mantener a los fiscales bajo control.Al respecto, el principal partido opositor Libertad Corea definió dicho acuerdo como un "golpe parlamentario" y ya prepara medidas para impedir su aprobación. Anunció que si utilizan el sistema fast-track para ese tema, el actual congreso no celebrará nuevas asambleas generales.En tanto, también hay oscuras perspectivas pues con la aplicación del sistema de reforma electoral se reducirían unos 28 escaños, y será muy díficil alcanzar acuerdos en la Asamblea Nacional al someter las propuestas a votación general.El sistema Fast-Track es un mecanismo usado para agilizar la agenda de los proyectos ley, creado para evitar que las mociones sean indefinidamente postergadas.