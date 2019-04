Washington no desea que el embargo al crudo iraní derive en pérdidas para Seúl

Photo : YONHAP News

Un alto funcionario estadounidense ha expresado que Estados Unidos no desea perjudicar a Corea del Sur al eliminar las exenciones para importar crudo de Irán.El representante especial de Estados Unidos para Irán, Brian Hook, subrayó el día 22, hora local, que Washington y Seúl son firmes aliados y el primero no desea que el país asiático sufra pérdidas económicas por el embargo al petróleo iraní.Aseguró que Corea del Sur comparte el amplio objetivo de lograr la paz y la estabilidad en Oriente Medio, y rechaza que Irán posea armas nucleares y que los misiles proliferen en la zona.Hook también destacó que, además de Irán, hay otros países que producen condensado de crudo, como Singapur y Estados Unidos, por lo que están en estrecho contacto con Seúl para garantizar un adecuado abastecimiento de petróleo.A la pregunta de si la reciente medida busca enviar un mensaje indirecto a Corea del Norte, Hook respondió que esta última decisión refleja que la Administración de Trump se está tomando muy en serio el problema balístico y nuclear.Asimismo, enfatizó que no adoptar medidas podría permitir a Irán un entorno favorable para lograr un desarrollo nuclear similar al obtenido por Corea del Norte logró mediante ensayos nucleares y balísticos.