'Boy With Luv' de BTS ocupa el 8º lugar de Billboard Hot 100

Photo : YONHAP News

Tras una letanía de nuevos récords en la industria del K-Pop, el archifamoso grupo BTS ha vuelto a hacer historia tras lograr ocupar el 8º lugar del Billboard Hot 100.Así lo anunció Billboard News el 22 de abril, destacando la llegada del septeto surcoreano al octavo puesto de temas altamente competitivos en Billboard con su nueva canción ´Boy With Luv´ del álbum ´MAP OF THE SOUL : PERSONA´.Con este nuevo triunfo, BTS accede por segunda vez al TOP 10 de Billboard Hot 100, en un octavo puesto que también brilla por ser la mejor posición alcanzado hasta la fecha por el grupo en dicha lista.Previamente, 'Fake Love ', un tema lanzado en mayo de 2018, alcanzó el décimo lugar de la lista de Hot 100 de Billboard, convirtiéndose en el segundo artista de K-Pop entre los diez primeros puestos del renombrado chart, después de Psy con 'Gangnam Style' y ´Gentle Man´en 2012 y 2013, respectivamente.El altamente competitivo índice Billboard Hot 100 clasifica los temas más populares en Estados Unidos sumando reproducciones en radio, ventas de álbumes y streaming, entre otros.