BTS mantiene dos temas en el ranking Hot 100 de Billboard

Photo : YONHAP News

BTS ha logrado incluir dos canciones en el ranking de sencillos Hot 100 de Billboard, mientras sigue liderando la lista de álbumes de tan afamado Chart con su nuevo disco 'Map of The Soul: PERSONA'.Los éxitos que a fecha del día 23 mantiene en el Hot 100 son 'Boy With Luv' (traducido al español como 'Poesía para las pequeñas cosas') y 'Make It Right', que ocupan el puesto 8 y 95, respectivamente.Es la primera vez que un artista surcoreano logra incluir dos temas simultáneamente en chart de singles de Billboard.