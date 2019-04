EEUU realiza un ensayo militar como advertencia ante la cumbre Kim-Putin

Photo : YONHAP News

Estados Unidos realizó una maniobra militar con dos portaaviones en el Mediterráneo para lanzar una advertencia a Rusia de cara a la cumbre entre el presidente Vladimir Putin y el dirigente norcoreano Kim Jong Un.Las maniobras fueron contadas en exclusiva por la cadena de noticias CNN, cuyo equipo periodístico acompañó a los militares involucrados, para revelar información más detallada, así como imágenes próximas a la zona de maniobras. Así, cubrieron minuciosamente las operaciones de los portaaviones Abraham Lincolin y John C. Stennis, que no habían sido movilizados simutáneamente para un entrenamiento en el Mediterráneo desde el ensayo que la Fuerza Naval estadounidense llevó a cabo en esas aguas en verano de 2016.Al respecto, el comandante-jefe de las fuerzas marítimas estadounidenses en Europa, James Foggo, declaró a CNN que su país no se dejará intimidar por ningún enemigo -real o potencial- y que siempre defenderá sus intereses y los de sus aliados.Según CNN, dicho ensayo supone una advertencia directa a Rusia, que intenta aumentar su poder e influencia militar enviando buques al Mediterráneo, pero también un mensaje de presión por parte de Washington de cara a la cumbre entre los líderes ruso y norcoreano.