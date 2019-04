Pompeo confía en un posible cambio de paradigma en la península coreana

Photo : YONHAP News

El secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, ha afirmado que la desnuclearización de Corea del Norte depende de la decisión estratégica de su líder, Kim Jong Un, si bien Pompeo aún confía en la posibilidad de lograr un cambio de paradigma en la península coreana.Pompeo hizo esta intervención durante una reciente entrevista con el canal CBS, parte de cuyo contenido fue revelado el miércoles 24, donde anticipó que las negociaciones nucleares con Pyongyang no serán fáciles y plantearán muchos retos, aunque afirmó que el diálogo no se interrumpirá mientras siga habiendo voluntad de dialogar.El canciller estadounidense dijo no dudar que el camino a la desnuclearización se abrirá, pero todo dependerá de las decisiones del líder norcoreano, pues a la larga las armas nucleares no serán una válvula de seguridad, sino una amenaza contra su régimen.El ministro reconoció, en todo caso, que cambiar esa forma de pensar no será fácil, máxime porque los líderes norcoreanos han venido alegando durante largo tiempo que las armas nucleares son la protección que necesita su país. Sin embargo, puntualizó que aún confía en la posibilidad de lograr un cambio de paradigma en la península coreana.