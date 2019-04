La Asamblea fracasa en aplicar el fast-track entre choques violentos con heridos

Photo : YONHAP News

La Asamblea Nacional no ha logrado activar el procedimiento fast-track para acelerar una serie de propuestas de ley, ante las fuertes protestas del principal opositor, el partido Libertad Corea.El partido oficialista The Minjoo pactó con otros tres partidos opositores la aplicación de este procedimiento, y pensaba someter a votación varios proyectos de ley el jueves 25 por la noche, convocando a dos comités especiales de la Asamblea sobre reforma judicial y política.Sin embargo, legisladores e integrantes de Libertad Corea bloquearon la entrada de los miembros del comité a las salas de pleno, incluso generando altercados físicos.Finalmente, seis integrantes del Comité de reforma judicial del oficialismo lograron celebrar una sesión sobre las 2:40 a.m. del viernes, pero no pudieron avanzar al no lograr el quórum necesario.Los líderes de The Minjoo decidieron retirar a sus legisladores para suspender la confrontación con Libertad Corea, ya que hubo muchos heridos durante los enfrentamientos.