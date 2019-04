La Fiscalía no aprueba suspender la condena a la ex presidenta Park

Photo : YONHAP News

Los fiscales han decidido no aceptar la propuesta de suspender la condena a la ex presidenta Park Geun Hye.En concreto, la Fiscalía del Distrito Central de Seúl dio a conocer que un panel de siete integrantes, compuesto por fiscales y expertos externos, llegó a tal decisión el jueves 25.La semana pasada los abogados de la ex mandataria, actualmente encarcelada por corrupción y abuso de poder, solicitaron una suspensión de condena por grave dolor de espalda de la ex presidenta, provocado por una hernia discal.En respuesta, un equipo compuesto por médicos y fiscales visitó a Park durante una hora el lunes 22 en el Centro de Detención de Seúl para examinar su estado físico.La Ley de Procedimiento Penal contempla la suspensión especial condena ante graves problemas de salud pongan en riesgo la vida del encarcelado. No obstante, el panel de la Fiscalía concluyó que el estado de salud de Park no es lo suficientemente grave como para aplicar esa norma.