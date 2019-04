Corea del Sur celebra el aniversario de la Declaración de Panmunjeom

Photo : KBS News

Corea del Sur organizó el sábado 27 una ceremonia cultural en el lado sureño de la aldea de la tregua de Panmunjeom, para conmemorar el primer aniversario de la histórica primera cumbre entre el presidente surcoreano Moon Jae In y el líder norcoreano Kim Jong Un celebrada el 27 de abril de 2018.Durante una hora y bajo el título 'Un largo camino que debemos tomar', proyectaron un vídeo con el primer encuentro entre Moon y Kim en la Línea de Demarcación Militar en Panmunjeom, así como su paseo conjunto por el puente peatonal de la zona durante la primera cumbre.Mientras, artistas de Corea del Sur, Estados Unidos, Japón y China ofrecieron actuaciones para festejar el aniversario de la Declaración de Panmunjeom, firmada hace un año entre los mandatarios de las dos Coreas, y desear el establecimiento de una paz duradera en la península coreana.Mediante un discurso en vídeo, el mandatario surcoreano Moon Jae In valoró que los puntos acordados en la declaración intercoreana se van implementando gradualmente. En concreto, mencionó la apertura de una oficina de enlace intercoreana y el desmantelamiento de puestos de guardia en la Zona Desmilitarizada.Aludió a la situación intercoreana como "la búsqueda de un nuevo camino" y pidió paciencia para esperar a los que van más lentos, al asegurar que "largos ríos finalmente llegan al mar".Por su parte, el Papa Francisco también envió un mensaje para desear que la península coreana comience una nueva era de paz, al destacar que persisten los esfuerzos por lograr la reconciliación, y que el clima de cordialidad Sur y Norte permitirá superar la división y la confrontación.Seúl notificó a Pyongyang previamente sobre el evento a través de la oficina de enlace, pero el Norte no ofreció respuesta alguna al respecto.