Photo : YONHAP News

El Consejo Nacional sobre Clima y Calidad del Aire comenzó su andadura el día 29, para ofrecer al gobierno recomendaciones de medidas para combatir la contaminación por micropolvo y explorar vías de cooperación al respecto con los países vecinos.En la ceremonia inaugural, Ban Ki Moon, ex responsable de Naciones Unidas y actual coordinador del consejo, expresó que dedicará el resto de su vida a combatir la contaminación del aire, un tema urgente que requiere ser abordado de inmediato, pues el interés público y la determinación del Gobierno de afrontar el esmog llega a un elevado nivel.También puntualizó que el nuevo organismo se centrará, a corto plazo, en medidas urgentes para reducir el nivel de micropolvos, al tiempo de buscar otras medidas a largo plazo para una solución estructural. No obstante, señaló que el tema de la polución ambiental va ligado a otros problemas, y requiere de una aproximación integral y compleja para lograr resultados significativos.Ban subrayó la necesidad de lograr cooperación internacional para enfrentar el problema del micropolvo, si bien resaltó que para obtener beneficios mutuos para Corea del Sur y China, Seúl debería impulsar primero esfuerzos para reducir significativamente la emisión de micropolvos dentro del país.Corea del Sur designó el esmog como "desastre social" el pasado marzo, al aumentar recientemente la intensidad y la frecuencia de la contaminación del aire. Según las agencias estatales coreanas, los elementos contaminantes procedentes de China son responsables de entre un 50% y un 70% de la polución en la península. Mientras, Beijing rechaza esos datos alegando que Seúl no debería tratar de buscar culpables externos al incremento de contaminación por esmog.Ante la gravedad del problema, el presidente Moon Jae In pidió a Ban que ayudara al Ejecutivo a abordar el problema y le designó como primer responsable de dicha agencia.