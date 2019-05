Photo : KBS News

Meari, un sitio web de propaganda norcoreana instó a Corea del Sur el martes 30 a realizar "acciones concretas" y a mostrar "sinceridad" para mejorar las relaciones intercoreanas, al tiempo que aumenta la preocupación al debilitarse los intercambios y también el diálogo sobre desarme.Pyongyang ha venido exigiendo a Seúl que exprese su propia opinión sobre los temas intercoreanos sin influencias externas, y urge a Seúl a no depender de Estados Unidos y a ser más proactivo al implementar los acuerdos firmados durante la cumbre intercoreana del año pasado.Meari afirma que "sería un error pensar que las relaciones Norte-Sur mejorarán solo por hablar de paz y avances, al constatar que podrán esperar resultados cuando Sur y Norte trabajen juntos". La demanda está en línea con la exigencia del líder norcoreano Kim Jong Un durante un reciente discurso en la Asamblea Popular Suprema, donde pidió a Seúl "mayor audacia" y demostrar su sinceridad "con hechos concretos y no con palabras".Las relaciones intercoreanas no han avanzado mucho recientemente y los proyectos transfronterizos siguen estancados, al igual que las relaciones entre el Norte y Estados Unidos, situación que ha empeorado desde la fallida Cumbre de Hanói.Así, Corea del Norte no envió a sus funcionarios al evento organizado por Seúl para conmemorar el primer aniversario de la Cumbre de Panmunjom de 2018. Además, Pyongyang tiene sobre la mesa la oferta de Seúl para celebrar una nueva cumbre intercoreana, invitación que por ahora sigue sin responder.