Washington firmó un acuerdo de pago para liberar a Otto Warmbier

Photo : YONHAP News

Se ha revelado que Corea del Norte solicitó a Estados Unidos unos 2 millones de dólares en 2017 antes de liberar al universitario estadounidense Otto Warmbier, quien se hallaba en Pyongyang hospitalizado y en estado de coma.Según el canal de televisión CNN, el enviado especial de Estados Unidos encargado de liberar al universitario estadounidense Otto Warmbier, dijo haber firmado el acuerdo de pago solicitado por Corea del Norte a cambio de liberar al universitario retenido, siguiendo las instrucciones del entonces secretario de Estado, Rex Tillerson.A la pregunta de si el presidente Donald Trump aprobó dicha petición, dijo que a su entender ¨él fue quien la aprobó¨, si bien no recibió órdenes directas del mandatario.Asismismo, el asesor de seguridad de la Casa Blanca, John Bolton, también confirmó la firma de ese acuerdo en una entrevista con Fox News, aunque subrayó que Estados Unidos no efectuó pago alguno al régimen norcoreano.En tanto, Donald Trump también negó haber pagado dos millones de dólares a Pyongyang por liberar a Otto Warmbier, manteniéndose firme ante el principio de no pagar por liberar a rehenes norteamericanos.