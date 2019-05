Photo : KBS News

Una alta autoridad de Corea del Norte advirtió de "consecuencias no deseadas" si Washington no cambia su postura sobre la desnuclearización norcoreana.La viceministra de Exteriores de Corea del Norte, Choe Son Hui dijo el 30 de abril, que la resolución de Pyongyang sobre la desnuclearización se mantiene sin modificaciones y pidió a Estados Unidos cambiar su política criticando los recientes comentarios del secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo.En una entrevista con la Agencia Central de Noticias norcoreana, la funcionaria declaró que la postura de Pyongyang sobre la desnuclearización se mantiene intacta y la pondrá en práctica cuando llegue el momento. Puntualizó que no obstante, esto solo será posible cuando Estados Unidos cambie su actual método de aproximación al tema y restablezca su postura.Y advirtió que si no modifica su posición dentro antes de la fecha límite, EEUU podría afrontar consecuencias indeseadas, sin dar más detalles acerca de lo mencionado.Los comentarios de Choe fueron hechos después de la reciente entrevista del secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, con la CBS, cuando dijo que Washington podría "cambiar los caminos" si las conversaciones de desnuclearización con el Norte no tienen éxito.A principios de abril, en un discurso ante el parlamento de Corea del Norte, Kim Jung Un exigió a Estados Unidos que cambie su postura sobre las sanciones económicas antes de fines de este año.