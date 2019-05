Bolton cree en una opción militar contra Corea del Norte

Photo : KBS News

El asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Bolton, cree que una opción militar contra Corea del Norte aún es viable, aunque el presidente Donald Trump no desea una guerra, según ha informado The New Yorker.La revista estadounidense publicó el día 29 de abril, hora local, que Bolton dijo en una conversación privada con sus asesores que era poco probable que la Cumbre de Corea del Norte y Estados Unidos en Hanói fuera exitosa. Sin embargo, Trump deseaba realizarla por lo que Bolton prometió apoyar al presidente.El artículo señaló, citando a funcionarios de la Casa Blanca, que las negociaciones en Hanói se suspendieron cuando el líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, ofreció cerrar totalmente las instalaciones nucleares de Yongbyon, una parte del programa nuclear del país, a cambio de un levantamiento completo de las restricciones.Los negociadores estadounidenses habían advertido previamente a su contraparte que no considerarían este tipo de propuestas.La revista también señaló que el resultado de la Cumbre de Hanói ha demostrado la postura de Bolton, según la cual Pyongyang no cambiaría su accionar por medio de negociaciones. Por lo tanto el asesor de seguridad estadounidense mantiene abierta la opción militar contra Corea del Norte.