Gobierno promete apoyo para el fomento de chips de procesador

Photo : KBS News

Tras el anuncio del gobierno de una visión estratégica para impulsar la industria de los semiconductores, especialmente la de los procesadores, con el fin de prepararse mejor para la era de la cuarta revolución industrial, las empresas relacionadas en Corea han dejado ver sus expectativas.Las empresas fabless de semiconductores evaluaron que la mayor ventaja del plan gubernamental es la asistencia del fondo y la búsqueda de un mercado de consumo. Una compañía fabless de semiconductores se encarga de diseñar y vender chips aunque no los fabrica.Actualmente los fabricantes estadounidenses fabless se mantienen en la primera posición del ranking de ventas, mientras que Corea no ha hecho notar su presencia en ese sector.El plan gubernamental incluye también proporcionar apoyo fiscal y financiero a las empresas que invierten en dicho segmento, además de capacitar mano de obra altamente calificada para estas industrias, trabajando en estrecha cooperación con varias universidades involucradas en el tema.Antes el presidente Moon Jae In había anunciado el día 30, el plan del gobierno de intensificar el sector de procesadores para convertirlo en un nuevo motor de crecimiento económico, durante la 'Ceremonia de Declaración de una Visión para los Chips de Procesador' celebrada en la planta Hwasung de Samsung Electrónica.El mandatario enfatizó que el plan consiste en mantener el primer lugar en semiconductores de memoria del mundo, al tiempo de liderar el sector de chips de procesador y ocupar el 10 por ciento del mercado mundial de diseño de chips para el 2030, convirtiendo de esta forma a Corea en una potencia global de semiconductores.