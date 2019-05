El alcalde de Seúl promociona la política de 'upcycling' en EAU

Photo : YONHAP News

El alcalde de Seúl, Park Won Soon, llegó a Emiratos Árabes Unidos, primer destino de su viaje por Oriente Medio y Europa. El día 1 se reunió con el príncipe heredero de Abu Dabi, Mohamed bin Zayed Al-Nahyan, y con el ministro emiratí de Cambio Climático y Medio Ambiente, Thani Al Zeyoudi.El tema central de conversación fue la cooperación entre Seúl y EAU en ámbito de supra-reciclaje, un proceso de transformación de un objeto desfasado u obsoleto, por otro de igual o mayor valor pero de utilidad. En particular, el alcalde presentó la política de 'upcycling' del Ayuntamiento seulita y dijo haber visto en el príncipe heredero a un líder que se prepara para la era post petrólero, al escuchar que hará lo posible para que la salida del último cargamento de crudo en barco de Dubái sea motivo de celebración y no de lamento.Actualmente, Emiratos Árabes Unidos busca reducir un 75% los residuos sólidos urbanos enterrados hasta el año 2021.