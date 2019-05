Ejecutivo y oficialismo se abocan a los problemas de la juventud

Photo : YONHAP News

El Ejecutivo y el partido oficialista The Minjoo han acordado realizar todos los esfuerzos posibles para solucionar los problemas a los que se enfrentan los jóvenes y establecer una "torre de control" para una aplicación de políticas más orgánica.En concreto, crearán organismos para la gestión de las políticas sobre la juventud dentro del Gobierno, de la Casa Presidencial y del partido.El jefe parlamentario de The Minjoo, Hong Young Pyo, declaró al respecto el jueves 2, que los problemas de la juventud no solo afectan a ese grupo de la población nacional, sino a toda la sociedad surcoreana, y que son necesarios esfuerzos políticos para superarlos con visión a largo plazo. Agregó que ser joven no debe ser sinónimo de desesperanza o frustración y que el primer objetivo del partido oficialista será aprobar en el Parlamento la Ley Básica sobre la Juventud destinada a mejorar la calidad de la vida de los jóvenes.En tanto, la Oficina del Primer Ministro avanzó que instalará dentro de su organización un comité coordinador de políticas para la juventud, a fin de implementar programas y medidas no solo enfocadas al aumento del empleo, sino también a otros importantes aspectos de la vida, como la vivienda, la familia y el bienestar social y cultural.Cheongwadae también adelantó que designará un coordinador presidencial de políticas de juventud.