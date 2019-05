Seúl aboga por mantener la ayuda humanitaria a Corea del Norte

Photo : YONHAP News

El Gobierno de Corea del Sur aboga firmemente por mantener la ayuda humanitaria para mejorar las condiciones de vida de los norcoreanos, postura que comparte con Estados Unidos.Al respecto, una autoridad del Ministerio de Reunificación explicó el jueves 2 que Seúl aboga por mantener la asistencia humanitaria hacia Corea del Norte. Sin embargo, aclaró que por ahora no existe un plan concreto para enviar alimentos a ese país.Dicha fuente puntualizó que próximamente el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas anunciará los resultados de los estudios en marcha sobre la producción de cereales en Corea del Norte y que, tanto el Gobierno surcoreano como la comunidad internacional, están a la espera de datos concretos sobre la situación alimentaria de los norcoreanos.En cuanto al precio del arroz en Corea del Norte, agregó que en marzo no mostró grandes altibajos y se mantuvo estable, no obstante requiere un seguimiento más minucioso pues el periodo primaveral que en ese país conlleva dificultades, comienza en abril.