Presidencia seguirá combatiendo las irregularidades del pasado

Photo : YONHAP News

El presidente Moon Jae In ha afirmado que la cooperación y la conciliación entre los partidos políticos llegarán tras revelar las verdades ocultas y eliminar las irregularidades y las prácticas ilícitas del pasado en el país.El mandatario surcoreano se reunió el jueves 2 en la Casa Presidencial con diversas personalidades, incluidos funcionarios de alto rango, y expresó su opinión sobre las investigaciones en curso por corrupción e irregularidades durante la Administración de Park Geun Hye, ex presidenta del país.Afirmó que actualmente existen posturas y puntos de vista muy diversos sobre las irregularidades del pasado entre grupos políticos, y eso genera obstáculos para resolverlas.Recalcó que aunque algunos sostienen que es hora de cerrar las investigaciones sobre corrupción e irregularidades pasadas para promover la integración social, el Gobierno no puede interferir en esas investigaciones.Asimismo, expresó que de confirmarse las sospechas sobre prácticas ilícitas y abuso de poder cometidos presuntamente por la administración y el poder judicial previos, vulnerarían gravemente la Constitución.No obstante, manifestó su preocupación por el empeoramiento del conflicto entre los partidos políticos, y la creciente animosidad entre sus seguidores, y se comprometió a esforzarse más para armonizar los distintos puntos de vista.