Ban Ki Moon solicita colaboración ciudadana contra el esmog

Photo : YONHAP News

Ban Ki Moon, ex secretario general de la ONU y actual presidente del Consejo Nacional sobre Clima y Calidad del Aire, bajo directa supervisión de Presidencia, visitó la Asamblea Nacional el jueves 2, por primera vez tras ser designado al cargo, para solicitar una cooperación suprapartidaria para mejorar la calidad del aire.Durante su encuentro con Lee Hae Chan, presidente del oficialista The Minjoo, destacó la importancia de la cooperación parlamentaria al respecto, y pidió a Lee usar su liderazgo para impedir que la confrontación entre grupos de interés -que podría surgir al intentar mejorar la calidad del aire- politice el problema de la contaminación atmosférica y el smog.En respuesta, Lee expresó que si bien el problema del esmog es tan serio como para ser calificado de "desastre social", el nuevo consejo cumplirá sus misiones con éxito con el apoyo del oficialismo.Previamente, Ban se reunió con Sohn Hak Kyu, representante del partido opositor Futuro Bareun y con su líder parlamentario, Kim Kwan Young, a quienes recalcó que no es momento para medir responsabilidades con China, sino que Corea debe hacer todo lo posible por reducir las emisiones, al tiempo de cooperar con Beijing.