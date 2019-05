Presidencia convoca una reunión urgente tras el lanzamiento de proyectiles del Norte

Photo : YONHAP News

La oficina presidencial confirmó el sábado 4 la convocatoria de una reunión de urgencia con altos funcionarios de Defensa y de Inteligencia después de que Corea del Norte disparara varios proyectiles de corto alcance hacia el Mar del Este en la mañana temprano.En un comunicado enviado a los medios, la portavoz presidencial Ko Min Jung expresó que los asistentes monitorizan la situación, mientras que Seúl comparte información con Estados Unidos. Asimismo, urgió al régimen norcoreano a suspender la provocación de tensión y a cooperar en reanudar el diálogo para la desnuclearización.Al encuentro asistieron Chung Eui Yong, Director de Seguridad Nacional, el Ministro de Defensa, Jeong Kyeong Doo, el Jefe del Servicio Nacional de Inteligencia, Suh Hoon, y el primer subdirector de la Oficina de Seguridad Nacional, Kim You Geun.Un funcionario de la oficina presidencial matizó que fue una reunión de urgencia, y no una reunión del comité permanente del Consejo de Seguridad Nacional, y agregó que anunciarán resultados una vez haya conclusiones o dispongan de datos fehacientes.El Estado Mayor Conjunto anunció previamente que Corea del Norte había lanzado varios proyectiles de corto alcance desde la zona de la Península Hodo, al norte de Wonsan, en la provincia de Gangwon, en dirección noreste entre las 9:06 y las 9:27 am, y que los proyectiles recorrieron una trayectoria de entre 70 y 200 kilómetros antes de caer en el Mar del Este.