Trump espera que Kim Jong Un cumpla su promesa

Photo : KBS News

Unas trece horas después de que Corea del Norte lanzara varios proyectiles, el presidente estadounidense Donald Trump escribió en su cuenta de Twitter que espera que Kim Jong Un no rompa la promesa que le hizo.Trump puntualizó que "en este mundo tan interesante, todo puede ocurrir" y que el dirigente norcoreano, que conoce bien el potencial de su país, no hará nada para neutralizarlo o debilitarlo. Agregó que Kim Jong Un sabe que puede contar con él y no desea romper la promesa, y por tanto el acuerdo llegará en algún momento.Del comentario de Trump destaca su énfasis en el potencial económico de Corea del Norte, sin alusión directa al lanzamiento de proyectiles del fin de semana. Ese gesto deja entrever la determinación de Washington de no reaccionar exaltadamente y presionar a Pyongyang a que cumpla lo prometido, en la coyuntura actual, para lograr reanudar las negociaciones nucleares.Por ahora lo que más intriga a la prensa estadounidense es saber la intención del régimen norcoreano. Al respecto, la agencia Bloomberg estima que con el último lanzamiento Pyongyang mostró su descontento por los entrenamientos conjuntos de las fuerzas surcoreanas y estadounidenses. The New York Times, por su parte, opina que Kim Jong Un intenta retomar su vieja estrategia de presión para forzar a Washington a ceder.