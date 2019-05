La parálisis parlamentaria durará todo el periodo de sesiones actual

Photo : KBS News

La actividad parlamentaria continúa paralizada por la decisión de tramitar la reforma electoral y la creación de un organismo anticorrupción para investigar a altos cargos por la "vía rápida legislativa", y todo indica que sus actividades no se normalizarán durante el periodo de sesiones extraordinarias de abril, que finaliza el 7 de mayo.En este ambiente, el partido en el poder The Minjoo exhortó a Libertad Corea, que mantiene el boicot a las sesiones parlamentarias en oposición a la referida "vía rápida", a regresar al hemiciclo. El oficialismo advirtió que hay muchas tareas urgentes por resolver, como la aprobación de los gastos para mejorar la calidad del aire y reparar los daños del incendio de Gangwon, que no obtendrán luz verde si Libertad Corea mantiene su postura.Sin embargo, el opositor mayoritario resaltó que desistir de usar la "vía rápida legislativa" es la única manera de retomar un diálogo político sincero y normalizar la actividad de la Asamblea Nacional.