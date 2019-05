La sesión parlamentaria extraordinaria finaliza con plena disputa entre partidos

Photo : YONHAP News

La sesión extraordinaria de abril de la Asamblea Nacional terminará el martes 7 sin haber aprobado ninguna norma.Los partidos políticos no lograron rebajar el nivel del conflicto tras la designación de unos proyectos de ley controvertidos como 'fast-track' para acelerar su aprobación parlamentaria, así como por la cuestionada designación presidencial de ministros y magistrados del Tribunal Constitucional.En este contexto, el conservador Libertad Corea, que organizó el 2 de mayo en la estación de Busan un mitin contra el Gobierno, convocará otra manifestación en dicha ciudad portuaria para criticar a la Administración de Moon Jae In, y luego proseguirá con mitines antigubernamentales en diversas zonas del país.En concreto, se estima que el principal opositor instará al Gobierno a cancelar su decisión de tramitar por la ‘vía rápida legislativa’ la reforma electoral y la ley para establecer una unidad anti-corrupción para investigar posibles delitos de altos cargos.También cuestionará el papel mediador de Moon Jae In en las negociaciones nucleares entre Corea del Norte y Estados Unidos, tras el reciente lanzamiento de proyectiles por parte de Pyongyang.La Asamblea Nacional no ha logrado celebrar ni una sola sesión plenaria durante el mes de abril para debatir las propuestas de ley pendientes, incluidas las reformas sobre educación preescolar y las propuestas para el presupuesto complementario de 6,7 billones de wones.