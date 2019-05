Hollywood producirá una versión de ´The Gangster, The Cop, The Devil´

Photo : YONHAP News

La película surcoreana ´The Gangster, The Cop, The Devil´ será objeto de un remake en Estados Unidos.Así lo anunció el grupo creativo ´Team Gorilla´ tras llegar a un acuerdo con Balboa Pictures para producir una nueva versión de ´The Gangster, The Cop, The Devil´.El actor surcoreano Ma Dong Sok, protagonista del largometraje, volverá a ser "el jefe de los gángsters" en el remake de Hollywood, además de coproducir la versión estadounidense junto a Sylvester Stallone.La película, que trata sobre un grupo de bandas mafiosas que tras involucrarse en un asesinato de serie, colabora con la policía para resolver el caso, se estrenará en la cartelera surcoreana el 15 de mayo.